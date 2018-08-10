نجحت وزارة الثقافة خلال 48 ساعة فقط في استعادة الشكل الأصلي لتمثال الخديوي إسماعيل بمحافظة الإسماعيلية، والذي كان قد أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد التشويه الذي أصابه.



وذكرت الوزارة، فى بيان، اليوم الخميس، أنه في استجابة سريعة شكلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة لجنة تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين من قطاعي الفنون التشكيلية والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لمعاينة التمثال وإعادة رونقه بالأساليب العلمية الصحيحة.



وشددت وزيرة الثقافة على ضرورة التزام جميع الجهات بقرار رئيس مجلس الوزراء الذى يلزم جميع الأجهزة والجهات المحلية بمراجعة وزارة الثقافة في أعمال تجميل الميادين، وذلك حفاظا على الذوق العام من خلال العمل عبر المؤسسات الرسمية المتخصصة فى وضع تصورات لتطوير الميادين والحدائق من الناحية الجمالية والحضارية، وهي قطاع الفنون التشكيلية والجهاز القومى للتنسيق الحضاري.



يذكر أن اللجنة ضمت كل من عمرو عبد اللطيف مدير عام الترميم بقطاع الفنون التشكيلية، ورامي صبري مدير عام المشروعات النموذجية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وبمساعدة أخصائيي الترميم ياسر عاطف وضاحي عارف وشادي محمد أحمد.