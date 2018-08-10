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فيديو.. طارق الشناوي عن حلا شيحة: «خلع الحجاب» حق لها

إيفون مدحت
نشر فى : الجمعة 10 أغسطس 2018 - 9:14 م | آخر تحديث : الجمعة 10 أغسطس 2018 - 9:14 م

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على خلع الفنانة المعتزلة حلا شيحة للحجاب، بعد ارتدائها إياه 12 عامًا، قائلًا إنه ليس هناك ربطًا بين اتخاذها هذا القرار، وعودتها مرة أخرى إلى العمل الفني.

وأضاف «الشناوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «عم يتساءلون»،المذاع عبر فضائية «LTC»، مساء الجمعة، «الأمر يتعلق بقناعتها سواء ارتدت الحجاب أو لا، وهذا حق لها، لكن لا يمكن ربط ذلك بعودتها للفن».

وأشار إلى مشاركتها في أحد الأفلام السينمائية مرتدية الحجاب «كامل الأوصاف»، ومحاولتها تطبيق قانون الحجاب على الفيلم، موضحًا: «المحجبة وهي في منزلها تخلع الحجاب، لكنها كانت تفرض الحجاب في المشاهد التي لا يجب أن ترتديها خلالها، كان هناك تجاوز في تطبيق الفكرة على الشاشة».

وتابع: «لابد من الاعتراف بشجاعتها لكونها امتلكت القدرة على اتخاذ هذا القرار الذي يصعب اتخاذه في هذا المجتمع، لكن عودتها للفن أمر مختلف؛ ابتعاد الفنان عن ممارسة الفن 12 عامًا يفقده بعض أدواته الفنية».


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