مناورات روسية بصواريخ «إس-400» في أجواء بحر البلطيق

أعلن أسطول بحر البلطيق الروسي، اليوم الجمعة، أن أطقم كتيبة صواريخ الدفاع الجوي "إس-400" صدت هجوماً جوياً لعدو افتراضي خلال المناورات الجارية حاليا في أجواء بحر البلطيق.

وذكر بيان لأسطول البلطيق أن كتيبة صواريخ الدفاع الجوي"إس-400" حاكت تدمير الأهداف عند دخولها منطقة مسئولية أسطول بحر البلطيق، مضيفا أن المجموعة الجوية للعدو الافتراضي كانت متمثلة بعدة مقاتلات "سوخوي-27" وسرب مقاتلات متعددة الأغراض من نوع "سوخوي-30 إس إم".

وأوضح البيان أنه بالإضافة إلى محاكاة تدمير الطائرات المخترقة للمجال الجوي، نفذت صواريخ "إس-400" إطلاقات إلكترونية على أهداف أخرى تحاكي أهداف ذات ارتفاعات منخفضة وعالية والمناورة بسرعات عالية وباليستية.

يشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي "إس-400 تريومف" هي أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية وصواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.

ويصل مدى عمل المنظومة إلى 400 كيلومتر، وهي قادرة على تدمير أهداف على ارتفاعات تصل إلى 30 كيلومتراً، ودخلت الخدمة في القوات المسلحة الروسية عام 2007.