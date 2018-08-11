وزير الأوقاف: يجب أن يلتزم المسلم بذبح الأضحية بالمناطق المخصصة لها

قال محافظ الإسكندرية، محمد سلطان، إن بناء الإنسان البدني والرياضي والعقلي والأخلاقي هو محور أساسي لتقدم الدول، ويلقي اهتماما كبيرة من الحكومة المصرية.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ، برفقة وزير الأوقاف، د. محمد مختار جمعة، ووزير الشباب والرياضة، د. أشرف صبحي، عصر اليوم الجمعة، معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي للواعظات، بحضور المستشار محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، واللواء هشام شادي، سكرتير عام مساعد المحافظة، والشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، ود. صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأكد «سلطان»، أن معسكر أبي بكر الصديق، دائما ما يستضيف ندوات ودورات تدريبية هامة يشارك بها المصريين وأبناء الدول الإفريقية والأجنبية الأخرى، ويعد هذا المكان منبرا من أهم منابر العلم.

من جانبه، قدم وزير الأوقاف، الشكر للمحافظ على دعمه لجميع الفاعليات التابعة للوزارة والتي تقام داخل المحافظة، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على إقامة معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية للواعظات؛ للاهتمام بقضايا المرأة والحرص على تنمية وتقديم مواد علمية كما وكيفا، وتخريج واعظات والتدريس على أيدي متخصصات، والبعد عن التعلم والتثقيف الديني الخاطئ والمتشدد، ولفت إلى أن جميع الواعظات قد اجتازوا اختبارات الأوقاف.

وأوضح أنه مع قرب عيد الأضحى المبارك يجب أن يلتزم المسلم بذبح الأضحية بالمناطق المخصصة لها، أو من خلال الصكوك؛ لأنه لا يمكن أن يترك المسلم مخلفات، معلنا عن فتح مديرية الأوقاف بالإسكندرية أماكن لجمع جلود الأضاحي.

وأشار إلى أنه يتم صرف عائدها على التبرعات، مثلما حدث في أحد الأعوام السابقة.