الحد الأدني لدبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها 60 % فأكثر

أعلنت وزارة التعليم العالي، فتح تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في امتحانات الشهادات الفنية "الدور الأول" لهذا العام والذين تم إعلان نتائجهم، اعتبارا من الاثنين 13 أغسطس الجاري، وحتى الأحد الموافق 19 من نفس الشهر، عن طريق معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات وأجهزة الحاسب الآلي من الخارج والمنازل.

وذكرت الوزارة، في بيان لها أمس، أن الحد الأدني لدبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها بنسبة 60 % فأكثر وفقا للجدول التالي: دبلوم المدارس الثانوية "التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحة والفنادق" بنسبة 60% فأكثر، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية بنسبة 75% فأكثر.

وتابعت: دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها بنسبة 60% فأكثر وفقا للجدول التالي: دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة "التجارية، الصناعية، السياحة والفنادق، الخدمه الاجتماعية"، دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60% فأكثر، ودبلوم المدارس المتقدمة "التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحة والفنادق" نظام الخمس سنوات.

واستكملت: دبلوم السالزيان الدون بوسكو، ودبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل، ومركز التكنولوجيا المتميز، ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض "شعبة تمريض" التابعة للجامعات بنسبة 75% فأكثر.

وتحدد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% فقط من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية وبحيث يكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية "نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية"، ودبلوم المعاهد الفنية "نظام الثانوية + سنتان" والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقاً للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالصف الثالث بهذه المعاهد.

وفي سياق آخر، يرسل مكتب تنسيق القبول بالجامعات نتيجة طلاب الدور الأول الناجحين بالثانوية العامة والذين تم ترشيحهم للكليات، نتيجة هؤلاء الطلاب للجامعات الأسبوع الجاري، علي أن يتقدم الطلاب بعدها مباشرة الي الكليات التي تم ترشيحهم إليها، بينما يتم ارسال نتائج طلاب الدور الثاني بالثانوية إلي الجامعات والمعاهد عقب تسجيل رغباتهم للإلتحاق بالكليات والمعاهد.

وذكرت الوزارة أن اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية "صناعي نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية" سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.