إشبيلية يتفق على ضم سيلفا

توصل إشبيلية مع ميلان إلى اتفاق يضمن انتقال البرتغالي أندريه سيلفا إلى الدوري الأسباني لمدة عام على سبيل الإعارة مقابل 5 ملايين يورو .

وبعد موسم واحد قضاه المهاجم البرتغالي في ملعب "سان سيرو"، يتجه صاحب الـ22 عاماً نحو الدوري الإسباني لخوض تجربة جديدة وتحديدًا في المدينة الأندلسية.

ويمتلك إشبيلة فرصة التعاقد مع المهاجم البرتغالي بصورة نهائية إذا دفع 30 مليون يورو قبل 30 يونيو من العام المقبل.

يذكر أن المهاجم البرتغالي جاء إلى ميلان الصيف الماضي قادمًا من صفوف بورتو البرتغالي، لكنه فشل في ترسيخ مكانه في الفريق بعد موسم متوسط ​​للغاية، لعب فيه 24 مباراة ولم يسجل سوى هدفين فقط بالدوري الإيطالي.