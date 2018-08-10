سفارة أمريكا في الرياض تحذر مواطنيها: لن نتمكن من الإفراج عنك في حالة القبض عليك

• السفارة الأمريكية في الرياض تحذر مواطنيها من مخالفة الأنظمة بالسعودية



نبهت سفارة الولايات المتحدة بالرياض، اليوم الجمعة مواطنيها، من مغبة مخالفة الأنظمة داخل المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنه في حالة القبض على أي مواطن أمريكي، فإنها لن تتمكن من الإفراج عنه.

وأوضح الحساب الرسمي لخدمات المواطنين الأمريكيين بالسفارة الأمريكية بالرياض، على موقع التواصل تويتر، اليوم الجمعة أن كل شخص يخضع للنظام بالمملكة، وتابعت "لا نستطيع التدخل لإخراجك من السجن؛ ولكن نحاول زيارتك ومراقبة أوضاعك خلال فترة الاحتجاز".

وتأتي تنبيهات السفارة الأمريكية لمواطنيها، بعد سحب السعودية لسفيرها من كندا، واعتبار السفير الكندي شخصًا غير مرغوب فيه.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت في الرابع من الشهر الحالي ان الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت في السادس عشر من نوفمبر من العام الماضي، وحتى يوم الخميس الماضي لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة أسفرت عن ضبط نحو 1.5 مليون مخالف، رحلت منهم 385499 مخالفا.