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كاف يعاقب 4 لاعبين من اتحاد الجزائر

د ب أ
نشر فى : الجمعة 10 أغسطس 2018 - 10:18 م | آخر تحديث : الجمعة 10 أغسطس 2018 - 10:18 م

 

وقعت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)،عقوبات على 4 لاعبين من نادي اتحاد الجزائر على خلفية الأحداث التي رافقت نهاية المباراة التي تعادل فيها الفريق مع ضيفه رايون سبورت من رواندا 1/1، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة بمسابقة كأس الاتحاد الافريقي (كأس الكونفيدرالية).

 

وقررت اللجنة ايقاف لاعب خط الوسط محمد بن خماسة 3 مباريات، بينما عوقب المدافع محمد بن يحيى، والمهاجم رفيق بودربال، والحارس اسماعيل منصوري، بالإيقاف مباراتين.

 

يشار إلى أن اتحاد الجزائر يتصدر المجموعة الرابعة مناصفة مع جورماهيا الكيني ولهما 8 نقاط، قبل جولتين من ختام دور المجموعات.


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