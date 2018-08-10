كاف يعاقب 4 لاعبين من اتحاد الجزائر

وقعت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)،عقوبات على 4 لاعبين من نادي اتحاد الجزائر على خلفية الأحداث التي رافقت نهاية المباراة التي تعادل فيها الفريق مع ضيفه رايون سبورت من رواندا 1/1، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة بمسابقة كأس الاتحاد الافريقي (كأس الكونفيدرالية).

وقررت اللجنة ايقاف لاعب خط الوسط محمد بن خماسة 3 مباريات، بينما عوقب المدافع محمد بن يحيى، والمهاجم رفيق بودربال، والحارس اسماعيل منصوري، بالإيقاف مباراتين.

يشار إلى أن اتحاد الجزائر يتصدر المجموعة الرابعة مناصفة مع جورماهيا الكيني ولهما 8 نقاط، قبل جولتين من ختام دور المجموعات.