أردوغان: لغة «التهديد والابتزاز» لن تفلح مع تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، مخاطبا تجمعا حاشدا، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة مضاعفة الرسوم المفروضة على وارداتها من منتجات الصلب والألومنيوم التركية، إن تركيا لن تستسلم للبلطجة والابتزاز.

وأضاف أردوغان: "إن هؤلاء الذين لم يتخذوا خطوة واحدة ضد الجبناء الذين يعتزون بهم ويستضيفونهم في قصور، لا يمكن أن يعطونا دروسا في القانون"، وذلك في إشارة إلى فتح الله جولن، وهو رجل دين إسلامي يعيش في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة، وتلقي أنقرة عليه باللوم في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وقال أردوغان في مدينة جوموشاني بشمال تركيا "لا يمكنهم استخدام لغة التهديد والابتزاز ضد هذه الأمة. إن البلطجة مع هذه الأمة لن تصل بهم إلى أي مكان".

ولم يذكر أردوغان الولايات المتحدة أو الرئيس دونالد ترامب بشكل مباشر.

ودعا أردوغان أيضا، إلى إيجاد حل من خلال المفاوضات السلمية والدبلوماسية، مؤكدا أن: "أي مسار خارج هذا الإطار سيؤدي إلى طريق مسدود".