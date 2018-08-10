بيليجريني يتحدث عن مواجهة صلاح

أعرب التشيلي مانويل بيليجريني المدير الفني لوست هام عن عدم وضعه خطة خاصة لإيقاف محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر خلال مواجهة الفريقين المرتقبة مساء الأحد ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بيليجريني في تصريحات نقلها موقع وست هام الرسمي: "محمد صلاح لاعب عظيم، لكن ليس لدينا أي خطط خاصة لإيقافه، لأن ليفربول لا يعتمد فقط على صلاح، لأن الأمر في هذه الحالة سيكون أسهل بالنسبة لنا".

وأضاف: "ليفربول يمتلك أيضا فيرمينو وماني وميلنر، ولاعبين جيدين أخرين يستطيعون إحداث الفارق".

وأتم: "بشكل عام أرى أن الموسم الماضي لمحمد صلاح في الدوري الممتاز كان مهما جدا، وهو لاعب رائع".

وتصدر صلاح ترتيب هدافي البريمييرليج الموسم الماضي برصيد 32 هدفا.