أمريكا تتوقع انخفاض مبيعات النفط الإيرانية بنسبة 50% في ظل العقوبات

تتوقع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنها سوف تقنع دول العالم بخفض وارداتها من النفط الإيراني بواقع مليون برميل يوميًا، عندما تعيد فرض العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني مطلع نوفمبر المقبل، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على جهود واشنطن للحد من مبيعات النفط الإيرانية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن مبيعات النفط الإيرانية ستتراجع على الأرجح، بما يتراوح ما بين 700 ألف ومليون برميل يوميًا، ورغم هذا التراجع الملموس في المبيعات، إلا أنه لا يرقى للأهداف الأمريكية بشأن وقف مبيعات النفط الخام الإيرانية بالكامل.

وتأتي العقوبات الأمريكية على إيران، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي، أنه سوف ينسحب من الاتفاق النووي الذي أبرم على طهران عام 2015، وكان ينص على رفع كثير من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، مقابل فرض قيود جديدة على البرنامج النووي الإيراني.

وكان براين هوك، وهو المسئول الأمريكي الذي قاد جهود واشنطن لإقناع دول العالم بالتوقف عن شراء النفط الإيراني، قد صرح في يوليو، أن الهدف هو خفض عائدات إيران من مبيعات النفط الخام إلى «الصفر».

ورغم أن الولايات المتحدة، أقنعت حلفائها الرئيسيين، مثل اليابان وكوريا الجنوبية بالحد من استيراد النفط الإيراني، إلا أنها تواجه صعوبات مع دول مثل روسيا والصين التي تستورد نحو خمسين بالمئة من النفط الإيراني.

وأبلغ مسئولون صينيون، وفدًا من الخارجية الأمريكية الشهر الماضي، أن بكين لن تقلل وارداتها من النفط الإيراني، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

وربما تسنح الفرصة لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، للضغط بشكل مباشر على نيودلهي لتقليل مشترياتها من النفط الإيراني، عندما يتوجه إلى الهند برفقة وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس في مطلع سبتمبر المقبل.