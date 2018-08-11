 يونايتد يستهل حملته في الدوري بالفوز على ليستر سيتي

استهل مانشستر يونايتد حملته في الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على ضيفه ليستر 2 / 1 اليوم الجمعة في الجولة الأولى من مسابقة الدوري.



وسجل هدفي مانشستر يونايتد بول بوجبا في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء، وأضاف لوك شاو الهدف الثاني في الدقيقة 83، فيما سجل هدف ليستر سيتي جيمي فاردي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.



وحصد مانشستر يونايتد أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم، فيما يظل فريق ليستر سيتي بلا نقاط.



وكان مانشستر يونايتد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني، فيما أنهى ليستر سيتي الموسم الماضي محتلا المركز التاسع.