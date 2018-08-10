عشرات اللييبين يتظاهرون ضد التدخل الإيطالي في شؤون بلادهم

تظاهر العشرات من الليبين بميدان الجزائر في قلب العاصمة طرابلس مساء اليوم الجمعة، أغلبهم من الشباب، معلنين رفضهم لما يصفونه بالتدخل الإيطالي في ليبيا، ولتصريحات السفير الايطالي "جوزيبي بيروني".

وقام المتظاهرون بحرق العلم الإيطالي وربطه على أقدامهم في علامة على رفض التدخل الإيطالي كما يصفونه.

وندد المتظاهرون بطلب السفير الايطالي "جوزيبي بيروني" بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا للعام القادم والمرتقبة نهاية العام الجاري، بعد الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي.

وندد المحتجون برئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ووصفوهم بعملاء الإيطاليين وطالبوا بتفعيل مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء.