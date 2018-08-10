كيبا وأليسون يخطفان الأضواء في سوق الانتقالات بإنجلترا

أسدل الستار على فترة الانتقالات الصيفية في انجلترا يوم أمس الخميس، ومع إنفاق الأندية الانجليزية ما يقرب من 2ر1 مليار جنيه استرليني (5ر1 مليار دولار) لتعزيز صفوفها بلاعبين جدد، فإن مجموعة من النجوم، بعضها من الوافدين الجدد، والبعض الآخر من الوجوه المألوفة، سوف تبحث عن الإبداع والتألق في الموسم الجديد ببلاد الضباب.

وبعد سلسلة من التعاقدات التي جرت في اللحظات الأخيرة، تم إغلاق باب الانتقالات في الخامسة من مساء أمس بالتوقيت المحلي، حيث كان فريقا تشيلسي وإيفرتون من بين عدة أندية أبرمت صفقات هامة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتربع ليفربول على صدارة الأندية الأكثر إنفاقا في فترة الانتقالات المنقضية، بعدما تكبدت خزينته 9ر167 مليون جنيه استرليني، لضم البرازيليين أليسون وفابينيو والغيني نابي كيتا والسويسري شيردان شاكيري إلى قلعة (آنفيلد(.

في المقابل، كان تشيلسي صاحب أغلى صفقة منفردة، بعد تعاقده مع الإسباني كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى أتلتيك بلباو الإسباني، مقابل 7ر71 مليون جنيه استرليني، ليحطم الرقم القياسي كأغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم للمرة الثانية في غضون شهر تقريبا، بعد انضمام أليسون لليفربول مقابل 8ر66 مليون جنيه استرليني، قادما من روما الإيطالي.

وأبرم مانشستر سيتي (حامل اللقب) وتشيلسي ومانشستر يونايتد مجموعة من الصفقات البارزة، فيما أنفق فولهام، الصاعد مجددا للدوري الممتاز، 72 مليون جنيه استرليني لضم لاعبين جدد، أملا في البقاء بالمسابقة وعدم العودة لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب(.

ورغم تعاقد الإسباني جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي مع أربعة لاعبين، فإن أغلب النفقات ذهبت في صفقة انتقال الجزائري الدولي رياض محرز نجم ليستر سيتي الانجليزي.

وكلف محرز، الذي قاد ليستر لتحقيق المفاجأة والتتويج بلقب الدوري قبل موسمين، خزينة سيتي 60 مليون جنيه استرليني، من أجل تعزيز القدرات الهجومية الشرسة للفريق السماوي.

وصرح جوارديولا "لا يوجد أدنى شك في قدرات محرز. يمكنه اللعب في ثلاثة أو أربعة مراكز. لديه القدرة على اللعب في الوسط أو في الجناحين الأيمن والأيسر".

أضاف مدرب سيتي "في ظل تواجد محرز، يمكننا أيضا تهيئة الأجواء لمزيد من المنافسة بين مهاجمي الفريق ولاعبي الجناحين".

وعلى عكس بعض التعاقدات الصيفية، لن يكون محرز بحاجة للتأقلم مع الدوري الانجليزي.

أوضح جوارديولا "إن محرز ليس من اللاعبين القادمين من إسبانيا أو إيطاليا أو دولة أخرى ممن يحتاجون لمزيد من الوقت للتأقلم والتجانس مع زملائه. إنه يعرف بالفعل كل شيء وأعتقد أنه سوف ينسجم سريعا للغاية مع بقية لاعبي الفريق".

ورغم توقع الكثيرين بتألق كيتا وشاكيري وفابينيو، فإن ليفربول يأمل في أن يلعب الحارس البرازيلي أليسون دورا هاما مع الفريق الأحمر، الساعي لاستعادة لقب الدوري الانجليزي الغائب عنه منذ عام 1990.

قال الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول "إن تعاقدنا مع أليسون يرجع لامتلاكه العديد من نقاط القوة، إنه حارس مرمى على أعلى مستوى".

واستدرك كلوب "لكن بطبيعة الحال، مازال يتعين عليه التكيف وسيكون لديه القدرة على التطور مع اكتسابه المزيد من خبرة المباريات، لذلك فإن الأمور سوف تسير على ما يرام بالنسبة له".

ويضع تشيلسي آمالا عريضة على الإيطالي جورجينيو، البرازيلي الأصل، القادم إليه من نابولي الإيطالي، برفقة ماوريتسيو ساري مدرب الفريق اللندني، الذي خلف مواطنه أنطونيو كونتي في قيادة البلوز الشهر الماضي.

كان جورجينيو أحد النجوم البارزين مع نابولي، الذي حصل بقيادة ساري على المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

ورفض اللاعب الإيطالي الانضمام لمانشستر سيتي من أجل الانضمام لمدربه في قلعة (ستامفورد بريدج).

من جانبه، يتطلع مانشستر يونايتد لأن يشكل اللاعب البرازيلي فريد، المنضم للفريق هذا الصيف من شاختار دونتسيك الأوكراني مقابل 47 مليون جنيه استرليني، الإضافة المرجوة للمدرب البرتغالي المثير للجدل جوزيه مورينيو، لكن الأندية الكبرى لم تكن هي الوحيدة التي أنفقت الأموال.

ودفع إيفرتون 50 مليون جنيه للتعاقد مع البرازيلي ريتشارليسون من واتفورد الانجليزي، قبل أن يتكبد 80 مليون جنيه للتعاقد مع ثلاث صفقات في اليوم الأخير لسوق الانتقالات.

في المقابل، أنفق ويستهام يونايتد 9ر95 مليون جنيه استرليني لتعزيز صفوفه، حيث أبرم صفقة قياسية عندما تعاقد مع البرازيلي فيليبي أندرسون لاعب لاتسيو الإيطالي مقابل 36 مليون جنيه.

واستحوذت تعاقدات فولهام على انتباه المتابعين للدوري الانجليزي، لاسيما صفقة انتقال الإيفواري جان مايكل سيري لاعب نيس الفرنسي.

وصرح رينيه ميلنستين، مدرب فولهام السابق، بأن النادي اللندني ربما نجح في إحداث انقلاب حقيقي في سوق الانتقالات.

وقال ميلنستين لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "إن سيري يمثل صفقة رائعة للغاية لفولهام من وجهة نظري. إنه أحد أفضل ستة لاعبين إن لم يكن أفضل ثلاثة لاعبين".

أضاف ميلنستين "إنه يذكرني بالهولندي كلارينس سيدورف. ولديه قدرات رائعة في نقل الكرة، من الرائع أن يحصل فولهام على خدماته".

ويعتبر توتنهام هوتسبير هو الفريق الوحيد الذي لم يبرم أي صفقات في فترة الانتقالات المنقضية بانجلترا.