الجمعة 10 أغسطس 2018 8:18 ص القاهرة القاهرة 27°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

إصابة شرطيين وفقد آخرين في هجوم لمتمردين شيوعيين شرق الفلبين

مانيلا - د ب أ
نشر فى : الجمعة 10 أغسطس 2018 - 7:51 ص | آخر تحديث : الجمعة 10 أغسطس 2018 - 7:51 ص
ذكر تقرير للشرطة الفلبينية أن شرطيين اثنين أصيبا وفُقد اثنان آخران اليوم الجمعة، بعد أن هاجم متمردون شيوعيون موقعها لهم في شرقي البلاد.

وأوضح التقرير أن المتمردين، الذين بلغ عددهم حوالى مئة، انقضوا على مركز الشرطة في بلدة لابينيج بإقليم سامار الشمالية (530 كيلومترا جنوب شرقي مانيلا).

ورد عناصر الشرطة إطلاق النار، لكن المتمردين المدججين بالسلاح تمكنوا من اجتياح مركز الشرطة.

وجُرح شرطيان، بينما فقد اثنان ويعتقد أن المتمردين قاموا باحتجازهما.

ويقاتل المتمردون الشيوعيون الحكومة الفلبينية منذ أواخر الستينات، مما يجعل هذه الحركة واحدة من أطول حركات التمرد اليسارية أمدا في آسيا.

وفي يونيو، أجلت الحكومة الاستئناف المقرر لمحادثات السلام مع قادة التمرد المقيمين في هولندا للسماح للجيش بتقييم الآثار المترتبة على وقف إطلاق النار المقترح.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك