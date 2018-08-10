الجمعة 10 أغسطس 2018 6:21 م القاهرة القاهرة 36.1°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

الأمم المتحدة: الحوثيون يرفضون عودة رئيس مكتب حقوق الإنسان إلى صنعاء

محمد عبد الجليل
نشر فى : الجمعة 10 أغسطس 2018 - 5:17 م | آخر تحديث : الجمعة 10 أغسطس 2018 - 5:17 م

قالت منظمة الأمم المتحدة إن الميليشيات الحوثية ترفض عودة رئيس مكتب حقوق الإنسان الأممي إلى صنعاء، وذلك حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء الجمعة، منذ قليل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك