الأمم المتحدة: الحوثيون يرفضون عودة رئيس مكتب حقوق الإنسان إلى صنعاء

الأكثر قراءة
كندا ترفض دعوة سعودية للاعتذار مع تصاعد الخلاف الدبلوماسي
فيديو.. محافظ «المركزي» يوضح سبب خفض سعر الصرف واللجوء لصندوق النقد
فيديو.. طارق عامر: خرجنا من أوضاع غاية في الخطورة بخطة «ماهرة»
«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن «الضريبة العقارية» بعد مد مهلة تحصيلها
شارك برأيك
هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
قالت منظمة الأمم المتحدة إن الميليشيات الحوثية ترفض عودة رئيس مكتب حقوق الإنسان الأممي إلى صنعاء، وذلك حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء الجمعة، منذ قليل.