الأمم المتحدة: الحوثيون يرفضون عودة رئيس مكتب حقوق الإنسان إلى صنعاء

قالت منظمة الأمم المتحدة إن الميليشيات الحوثية ترفض عودة رئيس مكتب حقوق الإنسان الأممي إلى صنعاء، وذلك حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء الجمعة، منذ قليل.