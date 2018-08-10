الشرطة الكندية: مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار شرقي البلاد

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كشفت الشرطة الكندية، عن مقتل 4 أشخاص في إطلاق للنار بمدينة فريدريكتون، شرقي البلاد، حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء الجمعة، منذ قليل.