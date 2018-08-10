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الشرطة الكندية: مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار شرقي البلاد

محمد عبد الجليل
نشر فى : الجمعة 10 أغسطس 2018 - 2:56 م | آخر تحديث : الجمعة 10 أغسطس 2018 - 2:56 م

كشفت الشرطة الكندية، عن مقتل 4 أشخاص في إطلاق للنار بمدينة فريدريكتون، شرقي البلاد، حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء الجمعة، منذ قليل.


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