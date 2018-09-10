ضبط شخصين لاتهامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، من ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية متنوعة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، قيام كل من «أشرف.ع» 47 عاما، تاجر مستحضرات تجميل، و«مجدي.ح» 36 عاما، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وبتقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة أمام مدخل قرية طنيخ بدائرة المركز وبحوزتهما (مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية والمحلية - جهاز لاب توب - هاتفي محمول).

وبمواجهتما اعترفا بصحتها، وقررا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من حصيلة نشاطهما غير المشروع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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