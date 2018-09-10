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القبض على لصوص يسرقون بلاعات الصرف الصحي في السويس

محمود محمد هاشم
نشر فى : الإثنين 10 سبتمبر 2018 - 8:58 م | آخر تحديث : الإثنين 10 سبتمبر 2018 - 8:58 م

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس، من القبض على لصوص خلال سرقتهم أغطية بلاعات الصرف الصحي داخل نطاق حي الجناين.

وضبط بحوزة اللصوص 50 من أغطية البلاعات المختلفة الأحجام، وتم سرقتها من داخل القرى بحي الجناين.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من اللواء خالد إبراهيم، مدير المباحث الجنائية، بشن حملات أمنية لضبط لصوص البلاعات.

وبتشكيل فريق بحث بقيادة العقيد عصام حافظ، رئيس المباحث، تم ضبط اثنين من اللصوص قاموا بسرقة أغطية البلاعات.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا أنهم قاموا بسرقة أغطية البلاعات لبيعها.


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