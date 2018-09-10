هيدنيك يتولى تدريب منتخب الصين الأولمبي

سيتولى جوس هيدنيك مهمة قيادة الصين إلى منافسات كرة القدم في أولمبياد 2020 بعدما أصبح مدرب ريال مدريد وهولندا السابق مسؤولا عن منتخب تحت 21 عاما يوم الاثنين.

وأصبح هيدنيك (71 عاما) أحدث اسم بارز ينتقل إلى الصين منذ عبر رئيس البلاد شي جين بينغ عن رغبته في أن تصبح بلاده قوة كروية عظمى.

والتحق هيدنيك بالمدرب الشهير مارتشيلو ليبي، الفائز مع إيطاليا بكأس العالم، في العمل مع الاتحاد الصيني إذ يقود ليبي منتخب البلاد الأول للإستعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا في الإمارات في يناير المقبل.

وقضى مدربون بارزون آخرون فترات في أندية صينية مثل لويز فيليبي سكولاري وفابيو كابيلو ومانويل بليجريني وأندريه فيلاس بواش.

وجاء الإعلان عن تعيين هيدنيك على موقع الاتحاد الصيني لكرة القدم.

وقال الاتحاد إن مهمة هيدنيك ستكون قيادة المنتخب نحو بطولة آسيا تحت 23 عاما والتي تعتبر بمثابة التصفيات النهائية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

و هيدنيك ليس بغريب عن المنطقة إذ قاد كوريا الجنوبية إلى قبل نهائي كأس العالم 2002 قبل أن يصل مع أستراليا إلى دور الستة عشر بعد أربع سنوات في ألماني، وكان آخر منصب لهيدنيك كمدرب مؤقت ل تشيلسي الإنجليزي.

ولم تشارك الصين في منافسات كرة القدم الأولمبية منذ 2008 عندما استضافت بكين دورة الألعاب وشارك الفريق بشكل تلقائي.