«تحيا مصر»: توفير الجرعات العلاجية لـ60 ألف مريض فيروس سي مجانا

أعلن صندوق تحيا مصر عن توفير الجرعات العلاجية لـ60 ألف مريض فيروس سي الذين تم اكتشاف إصابتهم من خلال قوافل المسح الطبي المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار التعاون بين الصندوق ووزارة الصحة والسكان ضمن المبادرة القومية للقضاء على فيروس سي.

وقال المدير المالي والإداري للصندوق تامر عبد الفتاح، إنه سيتم توزيع هذه الجرعات العلاجية مجانا ومن خلال 65 مركزا بالمستشفيات الحكومية والعيادات التابعة للجنة القومية للفيروسات الكبدية، وذلك لتوفيرها للمرضى من الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف عبد الفتاح، في تصريحات له أمس، أن المبادرة القومية تتضمن للقضاء على فيروس سي فحص 54 مليون مواطن وهي تعد الأكبر على مستوى العالم، حيث يتضمن الفحص الصحي الكشف عن السكر والضغط والوزن والطول، بالإضافة إلى فيروس سي.

وأوضح أن مشاركة الصندوق في المبادرة القومية تأتي من خلال توفير كواشف اختبارات الفيروس وجرعات العلاج مجانا على أن تقدم الخدمة من خلال مراكز الكبد والمستشفيات والقوافل التابعة لوزارة الصحة، فضلا عن عمل الصندوق كمراقب ومقيّم خارجي على أداء المبادرة القومية للقضاء على فيروس سي المنفذة من خلال وزارة الصحة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية؛ للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات والمعايير الواجب اتباعها لضمان كفاءة وفاعلية مراحل العلاج.

يشار إلي أنه من المزمع أن يتوسع صندوق تحيا مصر في توقيع بروتوكولات التعاون مع الجامعات لفتح عيادات خارجية برعايته لفحص الطلاب وتقديم العلاج للمرضى من الفئات الأولى بالرعاية مجاناً وذلك أسوة بعيادة الصندوق بمستشفى الكبد في جامعة المنيا.

يذكر أن صندوق تحيا مصر قام منذ ديسمبر 2015 بدعم الخطة العاجلة للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بمرضى فيروس سي التي وصلت إلى 85 ألف مريض وذلك خلال 6 أشهر، كما تم عمل مسح طبي لـ1.5 مليون مواطن وعلاج 257 ألف حالة تم اكتشافها خلال 18 شهرا وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المشاركة في المبادرة القومية للقضاء على فيروس سي، كما نجح في إعلان عدد من القرى خالية من الفيروس ومنها قرى (الماي، زناره، مجريا، شما و سيرس الليان بالمنوفية وجاويش ببني سويف).