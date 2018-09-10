استمرار النمو القوي لقطاع التشييد في أيرلندا

أظهر تقرير اقتصادي، نُشر اليوم الاثنين، استمرار النمو القوي لنشاط قطاع التشييد في أيرلندا خلال أغسطس الماضي رغم تراجع معدل النمو قليلا عن الشهر السابق.

وذكرت مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" للاستشارات الاقتصادية، أن مؤشر "أولستر بنك" لمديري مشتريات قطاع التشييد سجل خلال أغسطس الماضي 58.3 نقطة مقابل 60.7 نقطة خلال يونيو الماضي.

يُذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.

وقال سيمون باري، كبير خبراء اقتصاد أيرلندا في "أولستر بنك": "إن نتائج مسح أغسطس كانت مميزة أيضا حيث إنها شكلت استمرارا لنمو نشاط التشييد للشهر الستين على التوالي، وهو ما يشير إلى أن الذين شملهم المسح مازالوا في مزاج جيد على مدى 5 أعوام، بعد الانهيار الحاد الذي تعرضوا له خلال الأزمة المالية التي تفجرت عام 2008".

في الوقت نفسه أظهر التقرير استمرار النمو القوي لنشاط قطاع مشروعات التشييد السكنية، رغم تراجعه بنسبة بسيطة عن يوليو الماضي، كما تراجعت وتيرة نمو نشاط مشروعات التشييد التجارية، في حين استمر ارتفاع معدل نمو نشاط قطاع المشروعات الهندسية المدنية للشهر الثاني على التوالي.

واستمر النمو القوي للطلبيات الجديدة في قطاع التشييد رغم استمرار تباطؤ وتيرة النمو للشهر الثالث على التوالي، واضطرت الشركة إلى توظيف المزيد من العمالة وزيادة مشترياتها لمواجهة الطلب المتزايد.

وعلى صعيد الأسعار ارتفع مؤشر تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في ظل ارتفاع تكاليف مجموعة من المواد الخام.