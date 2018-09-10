علق محمد عثمان، رئيس شركة الشرقية للدخان، على طرح وزارة المالية 4.5% من أسهم الشركة بالبورصة، مؤكدًا أنه بعد إتمام ذلك الطرح تظل الدولة مالكة للحصة الحاكمة.



قال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أمس الأحد، إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام، تمتلك 55% من أسهم «الشرقية للدخان»، والنسبة المتبقية يملكها مساهمين من القطاع الخاص والمؤسسات.



وأوضح: «الشركة القابضة ستبيع 4.5% فقط من أسهمها، ويتبقى لديها 50.5%، أي الحصة الأكبر التي تمكنها من التحكم في إدارة الشركة»، مشيرًا إلى وصول سعر السهم حاليًا إلى 104 جنيهات.



وأعلنت وزارة المالية الخميس الماضي، أن الحكومة ستبدأ برنامج الطروحات الذي تعتزمه ببيع 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان بالبورصة، بنحو 2 مليار جنيه.



