الإثنين 10 سبتمبر 2018 2:16 ص القاهرة القاهرة 26.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

في رأيك من الأحق بلقب أفضل لاعب في العالم؟
النتـائـج تصويت

بعد طرح 4.5% من أسهمها.. «الشرقية للدخان»: الدولة ما زالت تملك الحصة الحاكمة

إيفون مدحت 
نشر فى : الإثنين 10 سبتمبر 2018 - 1:40 ص | آخر تحديث : الإثنين 10 سبتمبر 2018 - 1:40 ص
علق محمد عثمان، رئيس شركة الشرقية للدخان، على طرح وزارة المالية 4.5% من أسهم الشركة بالبورصة، مؤكدًا أنه بعد إتمام ذلك الطرح تظل الدولة مالكة للحصة الحاكمة.

قال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أمس الأحد، إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام، تمتلك 55% من أسهم «الشرقية للدخان»، والنسبة المتبقية يملكها مساهمين من القطاع الخاص والمؤسسات.

وأوضح: «الشركة القابضة ستبيع 4.5% فقط من أسهمها، ويتبقى لديها 50.5%، أي الحصة الأكبر التي تمكنها من التحكم في إدارة الشركة»، مشيرًا إلى وصول سعر السهم حاليًا إلى 104 جنيهات.

وأعلنت وزارة المالية الخميس الماضي، أن الحكومة ستبدأ برنامج الطروحات الذي تعتزمه ببيع 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان بالبورصة، بنحو 2 مليار جنيه. 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك