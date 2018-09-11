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غدا.. «الوزراء العراقي» يعقد جلسته الاعتيادية في البصرة

حيدر العبادي
حيدر العبادي
البصرة (العراق) - د ب أ
نشر فى : الإثنين 10 سبتمبر 2018 - 11:09 م | آخر تحديث : الإثنين 10 سبتمبر 2018 - 11:09 م

أفادت مصادر في الحكومة العراقية، مساء اليوم الاثنين، أن مجلس الوزراء سيعقد غدا الثلاثاء جلسته الاعتيادية في محافظة البصرة برئاسة حيدر العبادي.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أن جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء سيخصص لبرامج ومقترحات حل أزمة مشاكل المحافظة من الخدمات ومشاكل البطالة وتوفير فرص عمل لأبنائها".

وكان العبادي، قد وصل برفقة عدد الوزراء إلى محافظة البصرة وعقد اجتماعًا مع الإدارة المحلية وتفقد محطات تصفية المياه التي تعاني من مشاكل متراكمة انعكست سلبًا على حياة المواطنين في البصرة.

وشهدت محافظة البصرة (450 كم جنوب بغداد) خلال الفترة الماضية تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، إلا أن بعضها شهد مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين بعد تدخل القوات الأمنية.


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