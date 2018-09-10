وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون العلمي والبحثي مع وفد «الإفريقي للتنمية»

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، مدير مكتب البنك الإفريقى للتنمية في مصر، مالين بلومبرج، والوفد المرافق لها؛ لبحث سبل دعم التعاون بين مصر والبنك في المجالات التعليمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمقر الوزارة.

وأكد الوزير حرص القيادة السياسية على تعميق العلاقات المصرية الإفريقية في كافة المجالات، وخاصة العلمية والتعليمية والبحثية، مشيرا إلى ضرورة التوسع في تلك العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات متميزة، موضحا أهمية استثمار البحث العلمي في حل المشكلات التي تواجه القارة الإفريقية، وتحقيق طموحات أبنائها في الوصول لحياة أكثر رفاهية واستقرارًا.

وخلال اللقاء، تم مناقشة خطط وأولويات الوزارة خلال عام 2019، والمشروعات التي سيمولها البنك خلال الفترة المقبلة لما لها من أهمية كبرى تتماشى مع خطط التنمية في مصر وهي: "التعليم الفني"، و"مراكز التميز بالجامعات المصرية".

وأشار الوزير، إلى أهمية ربط التعليم الفني بمتطلبات الصناعة؛ لإيجاد فرص عمل للشباب وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بمنظومة الصناعة الوطنية، فضلا عن سد الفجوة الموجودة في سوق العمل بعدد من القطاعات، مؤكدا أن التطور الذي تشهده مصر في مجال الصناعة يتطلب إعداد فنيين مؤهلين خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الوزارة وضعت خطة جديدة للنهوض بالتعليم الفني تستهدف التوسع في إنشاء الكليات التكنولوجية، التي ستسهم في تغيير النظرة المجتمعية لخريجي التعليم الفني ورفع مستوى الطلاب الملتحقين به، مضيفا أنه جار إنشاء 8 جامعات تكنولوجية جديدة موزعة على مناطق الجمهورية، وذلك في إطار دعم خطة التنمية المستدامة للدولة "رؤية مصر 2030"، لافتا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 3 جامعات تكنولوجية كمرحلة أولى في كل من القاهرة الجديدة، وقويسنا، وبني سويف.

ومن جانبها، أشادت "بلومبرج"، بالتعاون مع مصر خاصة في المجالات التعليمية والبحثية، مؤكدة أن خطط واهتمامات وأولويات الوزارة تتفق مع أهداف وخطط البنك الإفريقي للتنمية خلال الفترة المقبلة.

شهد اللقاء الدكتور عمرو عدلي، نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، والدكتور محمد الطيب معاون الوزير للشؤون الفنية.