مقتل 3 دواعش وضابط شرطة في عملية أمنية جنوب الموصل

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أعلن مصدر في قيادة عمليات نينوى، اليوم الإثنين، مقتل ثلاثة دواعش وضابط شرطة واعتقال 19 داعشي آخر، في عملية أمنية كبيرة جنوب الموصل/400 كيلومتر شمال بغداد/.

وقال العميد محمد الجبوري، إن "القوات الأمنية حاصرت عصر اليوم قرية العذبة التابعة لناحية الشورة /40 كيلومترا جنوب الموصل/ وفرضت حظرا للتجوال على خلفية ورود معلومات استخباراتية أفادت بتواجد عناصر داعش في إحدى مناطق القرية".

وأوضح الجبوري، أن "اشتباكات جرت بين الطرفين أدت إلى قتل ثلاثة من عناصر داعش واعتقال 19 آخرين، فيما قتل ضابط شرطة برتبة نقيب".