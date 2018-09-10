تعديل جديد في شعار تشيلسي للمرة السابعة في تاريخه

كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، عن تغيير جديد في شعار نادي تشيلسي الإنجليزي للمرة السابعة في تاريخه، والثانية في عهد الروسي رومان أبراموفيتش رئيس النادي اللندني.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية أن إدارة النادي الحالية وافقت على إجراء تعديلات على الخط الذي يظهر على شعار البلوز، على أن تبقى أيقونة الأسد الظاهرة في الشعار كما هي دون تغيير.

وأضافت الصحيفة أن شعار النادي من المقرر أن يتم تغييره للمرة الثانية في عهد أبراموفيتش، بعدما تم تغيير الشعار للمرة الأولى أثناء شراءه للنادي الإنجليزي في عام 2005.

واستهل تشيلسي مشواره في البريميرليج بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارايته منذ بداية الدوري وحتى الجولة الرابعة والتي واجه فيها بورنموث، وانتهى بفوز البلوز بهدفين نظيفين. (طالع التفاصيل)