رئيس وزراء اليابان يتوجه إلى روسيا للقاء بوتين

توجه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى روسيا، اليوم الاثنين، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن التعاون الاقتصادي في أربع جزر تقع بقلب خلاف إقليمي مستمر منذ عقود بين البلدين.



وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، أنه من المرجح أيضا أن يناقش آبي وبوتين قضايا الأمن ونزع السلاح النووي من كوريا الشمالية خلال اجتماعهما في مدينة فلاديفوستوك الساحلية الواقعة في أقصى شرق روسيا في وقت لاحق اليوم.



يذكر أن الزعيمين اتفقا، خلال زيارة بوتين إلى اليابان في ديسمبر 2016، على البدء في مناقشة مشاريع اقتصادية مشتركة على جزر الكوريل التي تسيطر عليها روسيا. وعلى الرغم مع ذلك، لم يتحقق سوى تقدم ضئيل للغاية منذ ذلك الحين.



وتؤكد اليابان أيضا أحقيتها في جزر الكوريل الواقعة قبالة جزيرة هوكايدو بشمالي اليابان وتصفها بالأقاليم الشمالية.



وقال آبي للصحفيين قبيل مغادرته إلى روسيا "أود أن أحرز تقدما نحو حل القضية الاقليمية وإبرام معاهدة السلام مع تطوير علاقات البلدين في مختلف المجالات".



وخلال جولته التي تستمر أربعة أيام، من المتوقع أن يلتقي آبي بالرئيس الصيني شي جين بينج على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، قبل زيارته المزمعة للصين في أكتوبر.