ضبط هارب مطلوب في 182 حكما قضائيا بإجمالي عقوبات 340 سنة بالنزهة

تمكن قطاع الأمن العام، اليوم، من ضبط هارب من 182 حكم قضائي متنوع بإجمالي عقوبات بلغت 340 سنة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم، قيام المحكوم عليه الهارب (محمد.ع.ى - مواليد 1958)، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات البلاستيك ومقرها بمنطقة النزهة بمصر الجديدة، هارب من 182حكم قضائي (144 جزئى، 38 مستأنف) في قضايا (شيكات، نصب، إيصال أمانه، تبديد) بالتردد على محل إقامته على فترات متباعدة وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.