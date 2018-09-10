• سامح مهران يوجه التحية لأصحاب الفكرة في ليلة الاحتفال باليوبيل الفضي

أعلنت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، انطلاق الدورة 25 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، وذلك من خلال الاحتفالية التي أقيمت مساء اليوم الاثنين، بالمسرح الكبير لدار الأوبرا، بحضور الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان وعدد كبير من المسرحيين من دول عربية وأجنبية، وفي مقدمتهم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب.

وأكد الدكتور سامح مهران، في كلمته على خصوصية الدورة الحالية للمهرجان، والتي تشهد الاحتفال باليوبيل الفضي له، موجهًا الشكر لأصحاب فكرته ومن قام بدعمه على مدار ربع قرن من الزمن.

وتحدث سفير سويسرا بالقاهرة، عن الاحتفال بمرور 30 سنة لانطلاق عمل المؤسسة الثقافية في القاهرة، مستعرضًا لبعض من الأنشطة الثقافية والفنية التي تقوم بدعمها في الدول العربية والإفريقية، موجهًا الشكر لوزارة الثقافة المصرية وإدارة المهرجان باختيارها سويسرا ضيف شرف للمهرجان في هذه الدورة.

وكان حفل الافتتاح، قد بدأ بعرض فني للمخرج خالد جلال، قدمه طلبة قسم التمثيل بورشة مركز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية.

انطلق العرض بعد التصاعدي من 1 إلى 25 بكل لغات العالم، وأداء لمشاهد تمثيلية بلغات ولهجات مختلفة انتهت بنزول شعار المهرجان على خلفية المسرح لتبدأ مراسم الاحتفال بالمكرمين.

العرض ديكور محمد الغرباوي، إضاءة ياسر شعبان وهندسة صوت لمحمود عبد اللطيف وموسيقي هيثم الخميسي وعزف للفنان خالد فتوح.

كرم المهرجان اسم الراحل د. ناجى شاكر من مصر والفنان القدير عزت العلايلى، والكاتب المسرحى والسيناريست ديفيد هنري هوانج – أمريكا، مصممة الرقصات العالمية من أصل سنغالي جيرمين أكوجني، العالم المسرحي الكبير صاحب كتاب مسرح ما بعد الدراما هانز ثييز ليمان – ألمانيا، وأستاذ الدراسات المسرحية والرقص والمدير المشارك لمركز الأبحاث الدولي جابرييل براندستتر – ألمانيا، الممثلة والمخرجة الفنية لفرقة مومنشانز- فلوريانا فراسيتو – إيطاليا.

واختتمت الليلة بالعرض السويسري "انت وانا" الذي تم اختياره ليكون عرض افتتاح دورة اليوبيل.