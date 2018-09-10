«عين شمس»: إجراء انتخابات «الاتحادات الطلابية» الأسبوع السادس من العام الدراسي الجديد

قال محمد الديب، أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشؤون التعليم والطلاب، إنه من المرجح إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية، في الأسبوع السادس من العام الدراسي الجديد، مضيفا أن الجامعة ستضع خطة وجدول زمني لإنجاح الانتخابات بالمقارنة بالأعوام الماضية.

وأضاف "الديب"، في تصريحات لـ"الشروق"، أنه سيتم إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية وفقا للائحة الطلابية الحالية، دون وضع أية تعديلات عليها، مؤكدا أن الجامعة تسعى لتحفيز الطلاب على المشاركة بالانتخابات، وزيادة الوعي بالدور القيادي داخل الجامعة، خلال العام الدراسي المقبل.

من جانبه، قال الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة كثفت من الأنشطة والمعسكرات الطلابية، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارج الجامعة، وذلك أثناء الإجازة الصيفية المنتهية، من أجل تحفيز الطلاب على المشاركة الفعلية في كافة الفعاليات ومنها الانتخابات الطلابية، وتنمية مهاراتهم؛ ما يأهلهم لتولي المناصب القيادية.

وأوضح "عبد الحميد"، لـ"الشروق"، أن تفعيل دور الاتحادات الطلابية، والمشاركة الفعلية في كافة الأنشطة والقرارات الخاصة بالطلاب والدراسة بالجامعة، هو توجه دولة في الأساس، وهو ما يجعل الجامعة تضع في اعتباراتها، إصلاح كافة الأخطاء السابقة، وتهيئة المناخ للطلاب وتحفيزهم للمشاركة في الانتخابات بالصورة الفعلية، خاصة مع عزوفهم عنها في السنوات الماضية.

وأكد أن الجامعة درست كافة الأسباب التي تسببت في عزوف الطلاب عن المشاركة في الانتخابات الطلابية، ووضعت خطة جديدة تتضمن تغيير عدد من القيادات المشرفة على الطلاب والانتخابات خلال السنوات الماضية، وإضافة وجوه جديدة على علاقة جيدة بالطلاب.