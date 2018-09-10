«المركز الوطنى للابتكار» يعرض تجربته للطلاب الجدد بجامعة المنيا

قال القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، د. محمد جلال حسن، إن الجامعة تستمر في إجراء اختبارات الكشف الطبي لطلابها الجدد لليوم الثاني على التوالي، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، والألسن.

وأضاف «حسن»، أنه خلال استقبال الطلاب تم عرض المزيد من الأفكار الجديدة وتنفيذ العديد من الأنشطة التي من شأنها جذب وتعريف الطلاب الجدد بجامعتهم، والتي كان منها عرض التجربة المتميزة للمركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال بالجامعة.

ومن جانبه، أشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د. مصطفى عبد النبي، إلى أنه تم مشاركة الكليات المتخصصة مثل التربية النوعية والتربية الفنية والفنون الجميلة وقيامهم بتنظيم ورش فنية ومشغولات يدوية، بالإضافة إلى قيام مسئولي الأنشطة بتلك الكليات بتدريب الطلاب على صناعة الحلي والإكسسوارات، إلى جانب تنظيم مسابقات في تنس الطاولة والشطرنج وبعض الألعاب الترفيهية ولقاءات طلابية مع منسقي الأنشطة، بحضور د. هاني العربي، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ود. لميس الجافي، منسق الأنشطة بكلية الألسن، وعماد زكي، مدير عام رعاية الطلاب، ووليد عبد القوي، مدير الاتحادات الطلابية، والأسر وأخصائي رعاية الطلاب بالجامعة والكليات.

وعرض مدير المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، د. أبو هشيمة مصطفى، تجربة المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال والتي أسهمت في خدمة طلاب الجامعة والمجتمع المحيط، وكذلك في مساعدة الطلاب على تنفيذ أفكارهم في كل من مجالي الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب عرض مجموعة من الابتكارات على الطلاب طوال أعمال الكشف الطبي.