مؤسسة هيكل للصحافة العربية تستعد للحفل الختامى لإعلان جوائزها لعام 2018

• عرض فيلم تسجيلى عن مكتبة الأستاذ ومجموعة أوراقه

للعام الثانى على التوالى مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية تستعد للحفل الختامى لإعلان جوائز هيكل التشجيعية للعمل الصحفى لعام 2018 وعرض فيلم تسجيلى عن مكتبة الأستاذ ومجموعة أوراقه.

أعلن مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية عن ترتيبات الحفل الختامى لمسابقة المؤسسة والتى تقام للعام الثانى على التوالى، ومن المقرر أن تقام الاحتفالية التى سيتم فى إطارها تسليم جائزتى «محمد حسنين هيكل التشجيعيتين للعمل الصحفى» فى 23 سبتمبر الحالى تزامنا مع ذكرى ميلاد الكاتب الكبير وبحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام والصحافة، وذلك بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة أعلنت فى 14 مارس 2018 عن فتح باب التقدم للدورة الثانية لجوائز محمد حسنين هيكل التشجيعية للعمل الصحفى على اختلاف منصاته الراسخ منها والوافد الجديد حيث تقدم المؤسسة كل عام جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز فى العمل الصحفى وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصرى، تمنح الجائزتان فى ذكرى ميلاد الأستاذ هيكل فى الثالث والعشرين من سبتمبر كل عام ويحق التقدم لجميع الجنسيات العربية.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات الحفل عرضا لفيلم تسجيلى عن مكتبة الأستاذ هيكل ومجموعة أوراقه.

وعلى هذه الخلفية نشأت مؤسسة هيكل للصحافة العربية عام 2007 بغرض المساهمة الفعالة فى تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفى على اختلاف منابره، وتعريفهم بآخر التطورات فى الصحافة العالمية، مع التركيز بشكل خاص على الأجيال الشابة من الصحفيين وتشجيع ورعاية الحوار وتبادل الخبرات بين الصحفيين فى مصر والعالم، وكذلك تقديم الدعم الفنى لشتى المؤسسات الصحفية الناشئة.

وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز أن تكافئ صحفيين شبابا وشابات تميزوا فى مجمل أعمالهم الصحفية خلال عام 2017 على أن تكون هذه الجوائز عونا لهم على تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من مواكبة كل ما هو جديد فى عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد.