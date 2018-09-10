ضبط 6 أشخاص بينهم موجه إنجليزي أثناء تنقيبهم عن الآثار بسوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج القبض على 6 أشخاص خلال تنقيبهم عن الآثار.



كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة طما يفيد بقيام «البدري. م. م. أ»، 58 عاما، موجه لغة إنجليزية بإدارة طما التعليمية، ويقيم بذات الناحية وآخرين بالحفر والتنقيب بحثا عن الآثار بمنزله.



وبتقنين الإجراءات، قامت مأمورية من ضباط وحدة مباحث المركز أسفرت عن ضبط كل من «أحمد. م. م»، 27 عاما، حاصل على دبلوم تجارة، و«التوني. ا. ت»، 25 عاما، حاصل على دبلوم، و«محمد. ف. م»، 27 عاما، حاصل على دبلوم تجارة، ويقيمان دائرة مركز المراغة، و«صلاح، ا، ع»، 43 عاما، عامل، «محمود. ر. م»، 23عاما، عامل، ويقيمان التابوت - ملوي / المنيا، وتبين وجود آثار ردم حديث يدل على القيام بأعمال حفر سابقة بإحدي غرف المنزل مغطاه بأجولة فارغة، وبمواجهتهم اعترف الأول والثاني بالحفر والتنقيب بمنزليهما بالاستعانة بباقي المتهمين.



تم إخطار هيئة الآثار لإتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.