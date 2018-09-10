إخماد حريق هائل بمخزن تابع لحي الهرم دون إصابات

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة فجر اليوم الاثنين، حريقا هائلا اشتعل بمخزن الإشغالات التابع لحي الهرم بمنطقة المريوطية فيصل، والذي تسبب في تفحم محتويات المخزن، فيما لم يتسبب الحريق في أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وقال مصدر أمني إن غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا بنشوب نيران هائلة بمخزن بمنطقة المريوطية فيصل فجر اليوم الإثنين.

وأضاف المصدر أن قوات الحماية المدنية انتقلت ب5 سيارات إطفاء مزودين بالمعدات اللازمة ومدافع المياه للسيطرة على الحريق، وفور وصول القوات الأمنية فرضت كردوانا أمنيا حول مكان الحريق وبدأت في التعامل مع ألسنة اللهب.

وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية تمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة وأخمدت النيران دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

ولفت المصدر إلى أن المخزن كان يحتوي على المضبوطات الخاصة بحملات الإشغالات التي شنها الحي خلال الفترة الماضية من كراسي بلاستيكة وترابيزات وغيرها من مضبوطات الإشغالات بالحي، مشيرا إلى أن سبب الحريق غير معلوم وسيتم انتداب فريق من المعمل الجنائي لفحص الخسائر وتحديد السبب في الحريق.