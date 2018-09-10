قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الطريق الدائري الإقليمي يخدم 18 محورًا مروريًا رئيسيًا للمحافظات، ويخفف الضغط على الطرق الداخلية بها، ذلك إلى جانب توفيره الوقت والجهد.



وأضاف وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، أن المشروع القومي للطرق نتج عنه توسيع شبكة الطرق، ما بين إنشاء وتطوير، موضحًا أنه تم إنشاء نحو 5000 كيلومتر بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان، إضافة إلى الطرق القديمة التي تم تطويرها.



وتابع أنه تم الانتهاء من تطوير 2000 كيلومتر من الطرق الموجودة بالفعل الفترة الماضية، وجاري العمل على تحسين 2500 كيلو متر أخرى، مشيرًا إلى انخفاض نسبة الحوادث على طريق «قنا-سوهاج» الذي كان يشهد العديد من الحوادث، بعد تطويره.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، المرحلة الأخيرة من الطريق الدائري الإقليمي، وعددًا من المحاور الجديدة بمحافظات سوهاج وقنا وكفر الشيخ والإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.



