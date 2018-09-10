ذهبيتين لمصر في البطولة العربية للدراجات بالجزائر

حصدت بعثة المنتخب الوطني للدراجات، ميداليتين ذهبيتين خلال منافسات البطولة العربية، المقامة حاليا في الجزائر.

وتوج محمد قاسم لاعب المنتخب بذهبية منافسات سباق "الفردي العام" للناشئين، بينما حصلت إبتسام زايد لاعبة المنتخب على الميدالية الذهبية لسباق "الفردي العام" في البطولة ذاتها.

وتشارك مصر في البطولة بفريق السيدات، و فريق الشباب و فريق الناشئين، حيث يمثل الإناث كلا من، "إبتسام زايد - دنيا رشوان - مريم ياسر - سلمي صلاح"، بينما يمثل فريق الشباب، يوسف زكي، محمد عبد الرازق، عاصم خليل، كريم جمال، ومحمد قاسم في فريق الناشئين.

ويقود الفريق فنيا محمد إبراهيم، و يرافقه عمرو هاشم "حكم مرافق"، و شريف عبد الحليم، و يرأس البعثة علي بركة عضو مجلس إدارة إتحاد الدراجات.