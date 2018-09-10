مكتبة الحضارة الإسلامية تحتفل بالعام الهجري الجديد

نظمت مكتبة الحضارة الإسلامية التابعة لوزارة الثقافة، احتفالية بمناسبة العام الهجري الجديد، أمس الأحد، بمقر المكتبة بالقلعة، وذلك تحت رعاية المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.



فى البداية تلى عدد من الأطفال ما تيسر من القرآن الكريم، وعقب ذلك تحدث الشيخ محمد حسين السيد من علماء الأزهر الشريف وإمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية، فى ندوة بعنوان «معجزات هجرة الرسول»، حيث ألقى الضوء على المعجزات التي حدثت خلال الهجرة النبوية الشريفة، إلى جانب الدروس المستفادة من الهجرة مع التعريف بمعنى الهجرة وأنواعها الحسي والمعنوي.



وقال الشيخ محمد حسين إن الهجرة الحسية هي الانتقال من مكان إلى آخر، وهنا تتمثل فى الانتقال من مكة إلى المدينة، أما المعنى المعنوي فهي ترك المعاصي والتضحية من أجل هدف أسمى، وتناول أهم الشخصيات في الهجرة الشريفة وشجاعتها، ودورها الهام في الهجرة والتي تعد من النماذج التي يجب أن يحتذى بها مثل السيدة أسماء بنت أبي بكر ودورها الهام كامرأة، والشاب علي بن أبي طالب، والصديق أبي بكر.



واختتمت الاحتفالية بتقديم فقرات متنوعة من الأشعار والإنشاد الدينى، حيث قدمت الشاعرة فاطمة أحمد صلاح 15 سنة قصيدة بعنوان «العلم والابداع»، كما تغنت المنشدة منة هاني بـ"قمر سيدنا النبي".