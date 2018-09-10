ارتفاع معدل التضخم في الصين إلى أعلى مستوياته منذ 6 أشهر

أظهرت بيانات رسمية، نُشرت اليوم الاثنين، ارتفاع معدل التضخم في الصين خلال أغسطس الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 6 أشهر، في حين تراجع معدل تضخم أسعار المنتجين "الجملة" على خلفية تراجع الطلب الداخلي.

وبلغ معدل التضخم في الشهر الماضي 2.3% سنويا مقابل 2.1% خلال يوليو الماضي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة اليوم، في حين كان المحللون يتوقعون استمرار المعدل عند مستوى 2.1%.

في الوقت نفسه مازال معدل التضخم أقل كثيرا من المستوى الذي تستهدفه الحكومة للعام الحالي ككل وهو 3% تقريبا.

وبلغ متوسط معدل التضخم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت أسعار الغذاء خلال أغسطس الماضي بنسبة 1.7% في حين زادت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 2.5% خلال الشهر نفسه.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني، أن معدل التضخم الشهري خلال أغسطس الماضي بلغ 0.7% مقابل 0.3% خلال يوليو الماضي.

وأشار تقرير آخر لمكتب الإحصاء الوطني الصيني، إلى تراجع معدل تضخم أسعار الجملة خلال الشهر الماضي إلى 4.1% سنويا مقابل 4.6% خلال يوليو الماضي، وجاء معدل التضخم أعلى قليلا من التوقعات التي كانت 4% فقط.

وبلغ معدل التضخم الشهري لأسعار الجملة خلال أغسطس الماضي 0.4% مقابل 0.1% خلال يوليو الماضي ليواصل ارتفاعه للشهر الرابع على التوالي.