ساوثجيت يجري تغييرات بالجملة على قائمة إنجلترا أمام سويسرا

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قال جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا أنه يتوقع إجراء العديد من التغييرات في فريقه خلال المباراة الودية أمام سويسرا غدا الثلاثاء.

ودفع ساوثجيت بكل قوته الضاربة باستثناء رحيم ستيرلينج خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام إسبانيا 1 /2 على استاد ويمبلي أمس الأول السبت في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبي.

وقال ساوثجيت اليوم الاثنين "بعض اللاعبين لم يشاركوا مع فرقهم هذا العام لذا فإنهم في حاجة إلى اللعب".

وأضاف "بعض اللاعبين عاش صيفا مزدحما بالمباريات لذا نريد أن نريحهم".

وأوضح "اتمنى مشاهدة اللاعبين ومنحهم ما يستحقونه، وأدرك أننا سنظهر بشكل طيب لأننا مهما كنا نغير في الفريق خلال الأشهر الماضية كان الأداء يظل كما هو".

ويغيب عن صفوف إنجلترا غدا الثلاثاء بسبب الإصابة كل من ستيرلينج وادم لالانا وديلي الي.