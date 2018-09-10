زيدان عن عودته للتدريب : قريبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني أنه سيعود قريبا لممارسة مهنة التدريب، في أول تصريحات له عن مستقبله بعد مغادرته للفريق الملكي نهاية الموسم الماضي.

وقال زيدان في تصريحات تلفزيونية أبرزتها صحيفة " ميرور " البريطانية : " بالتأكيد سأعود قريبا للتدريب، فهذا ما أحبة وما فعلته طوال حياتي".

وارتبط اسم زيدان كثيرا بتدريب مانشستر يونايتد خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو والتي نشبت بينه وبين إدارة الشياطين الحمر عدة أزمات على خلفية سياسة الفريق بسوق الانتقالات الماضي.

ويعد زيدان مرشحًا لخلافة ديدية ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، الذي قاد الديوك للفوز بمونديال روسيا 2018.

زيدان لم يدرب سوي ريال مدريد لكنه حقق إنجاز تاريخي مع الفريق الملكي، بفوزه بثلاث بطولات لدوري أبطال أوروبا على التوالي.