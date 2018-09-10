لماذا خرج علي جبر من توليفة أجيري مع المنتخب؟

خسر علي جبر لاعب بيراميذز مكانه في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر لحساب باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي، وذلك في الظهور الأول للمكسيكي خافيير أجيري على رأس القيادة الفنية للمنتخب أمام النيجر وذلك في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2019.

علي جبر تواجد في التشكيلة الأساسية للمنتخب خلال فترة تولي الأرجنتيني هيكتور كوبر، حيث مثل الثنائي جبر وأحمد حجازي لاعب وست بروميتش الإنجليزي ثنائي قلب دفاع الفراعنة خلال فترة كوبر التي أستمرت لـ3 سنوات مع المنتخب.

وقال هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر في تصريحات إذاعية: " الفارق بين باهر وعلى جبر أن لاعب الإسماعيلي يلعب بشكل اكثر هدوء في الخروج بالكرة على الأرض بينما يجيد علي جبر التعامل مع الكرات العالية، كما ان التجربة أكدت فائدتها بدليل انك خلقت بديل جيد قبل المباراة القادمة امام سوازيلاند بعد تأكد غياب حجازي للإيقاف".

وكان المنتخب قد حقق الفوز على حساب النيجر بنتيجة 6-0 في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي في الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.