حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، جلسة 15 سبتمبر الحاري للنطق بالحكم، في الدعوى المقامة من سميرة الدغيدى رئيس مجلس إدارة قناة LTC، على القرار رقم 50 لسنة 2018 الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث القناة.

واختصمت الدعوى رقم 59552 لسنة 72 قضائية، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقالت الدعوى، إن القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث القناة لمدة يومين مخالف للمواد 70 و71 من الدستور المصري االتي تحظر مصادرة والتضييق على الصحف ووسائل الإعلام.