استقالة رئيس شبكة «سي بي إس» بعد اتهامات جديدة بسوء السلوك الجنسي

ذكرت شبكة «سي.بي.إس»، مساء الأحد، إن الرئيس التنفيذي للشبكة ليزلي مونفيس استقال من منصبه، وذلك بعد ساعات من نشر مزاعم جديدة بسوء السلوك الجنسي ضده.



وفي بيان، قال مجلس الإدارة إن مونفيس استقال بالفعل وأن الاستقالة أصبحت سارية المفعول على الفور وأنه و«سي.بي.إس» سيتبرعان بـ20 مليون دولار لمنظمات تدعم حركة (#مي تو) المناهضة للتحرش الجنسي.



وكانت شبكة «سي.بي.إس» قد بدأت التحقيق مع المسؤول الإعلامي في يوليو الماضي بعد أن نشرت مجلة «نيويوركر» مزاعم تفصيلية من ست سيدات حول سوء السلوك الجنسي الذي ارتكبه معهن.



وفي وقت سابق من يوم الأحد نشرت المجلة مزيدا من الادعاءات ضده تتضمن تحرش ومضايقات تعرضت لها ست نساء أخريات، وذكر بعضهن أيضا إن حياتهن المهنية تضررت جراء رفضهن الانصياع لمطالبه.