«أوقاف الغربية» تكثف المرور والتفتيش على المساجد

كلف محمود أبو حبسة وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، اليوم الاثنين، بتكثيف المرور والتفتيش على المساجد بكافة مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة القوافل الدينية والتوعوية بصفة دائمة، وتخصيص درس من الدروس أسبوعيا لشرح كتاب «نعمة المياه».

ووجه «أبو حبسة» بمنع إعطاء العاملين إجازة اعتيادية أكثر من 5 أيام إلا بعد الرجوع للمديرية، وتحديث قاعدة وبيانات العاملين بالمساجد الحكومية والزوايا، وإضافة رقم تليفون لكل إمام أو مؤذن، حسب القاعدة الأخيرة وتحديث سجل المقارئ عاملين وغير عاملين، مع إضافة الرقم القومي ورقم التليفون، وموافاة إدارة الدعوة بالمديرية بتلك البيانات.

جاءت تلك التكليفات والتوجيهات على خلفية الاجتماع الذي عقده وكيل وزارة الأوقاف بالغربية بمكتبه، بحضور وكيل المديرية، ومدير الدعوة، ومديري إدارات الأوقاف على مستوى مراكز المحافظة.