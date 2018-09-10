المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يهنئ المسلمين بحلول العامين «الهجري والعبري» معا

نشر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي أوفير جندلمان، منشورا على صفحته الرسمية "فيسبوك"، منذ قليل؛ بمناسبة بداية العام العبري الجديد لليهود اليوم، وحلول العام الهجري الجديد للمسلمين غدا، مهنئا أبناء الديانتين بالمناسبة الدينية.

وقال "جندلمان" في تدوينته: "يحتفل اليهود اليوم بحلول العام العبري الجديد 5779 وسيحتفل المسلمون غدا بالسنة الهجرية الجديدة 1440 أتمنى لمواطنينا المسلمين عاما سعيدا ومباركا كما أتمنى للمسلمين في دول الجوار وفي العالم عاما من السلام والأمان والازدهار والتسامح بعيدا عن المعاناة والحروب كل عام وأنتم بخير!"

كما نشر منشورا آخر قبلها بساعات، يحمل صورا لبعض اليهود الموجودين في مصر خلال أدائهم لصلاة رأس السنة العبرية الجديدة، وكتب "صلاة رأس السنة العبرية الجديدة 5779 في كنيس بالقاهرة كل عام وأنتم بخير".

المنشوران حملا ردود فعل ساخرة من متابعي "أوفير" القليلين جدا، فمنهم من قال إن التهنئة قصص مفتعلة ومنهم من سخر من وجودهم في مصر وداخل كنيس، حسبما يقول في منشوره.

جدير بالذكر أن العام الهجري الجديد سيحل بالتزامن مع بداية العام القبطي الجديد في نفس اليوم، وهو 11 سبتمبر، وتسبقهما بداية العام العبري بيوم، وذلك في 10 سبتمبر.