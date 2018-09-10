منع ناشط حقوقي ثان من حضور المنتدى الاقتصادي العالمي في فيتنام

أفادت منظمة العفو الدولية، بأن السلطات الفيتنامية منعت مسئولاً بارزًا بالمنظمة من الحصول على تأشيرة لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في فيتنام، وذلك بعد يوم من اعتقال مسؤولة أخرى في مجال حقوق الإنسان وترحيلها من مطار هانوي.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها، اليوم، إن فيتنام رفضت منح تأشيرة لمينار بيمبل المدير العام للعمليات العالمية في منظمة العفو الدولية والذي كان من المقرر أن يتحدث في المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يبدأ غدًا الثلاثاء.

وعلق الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، كومي نايدو: "ندين هذا القرار بإعاقة النقاش من مساهم منتظم في المنتدى الاقتصادي العالمي والذي تحدث على أعلى المستويات بشأن قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".

ويأتي قرار منع «بيمبل» من الحصول على تأشيرة الدخول بعد يوم واحد من اعتقال ديبي ستوتار، الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وترحيلها من مطار نوي باي الدولي في هانوي.