وزيرة السياحة تستقبل المستشار الثقافي الصينى

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، السيد يوان جيقووانغ المستشار الثقافي للسفارة الصينية بالقاهرة.

وقد استهلت الوزيرة اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات المصرية الصينية التي تشهد تعاونا ونموا متزايدا في العديد من المجالات منها المجال السياحى، مشيرة إلى أهمية السوق الصينية بالنسبة للسياحة المصرية في ظل الزيادة الملحوظة التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة منها إلى مصر.

وأشار المستشار الثقافى الى أن أعداد السائحين الوافدين من السوق الصينية الى مصر زاد من ١٦٠ الف الى ما يقرب من 300 الفا في عام 2017، مؤكدا على إمكانية زيادة هذه الاعداد السياحية خلال الفترة القادمة خاصة في ظل الاهتمام الكبير من السائحين الصينيين بزيارة مصر، وقال أن أهم الأماكن السياحية المصرية التي تجذب السائح الصينى هي أهرامات الجيزة، والأقصر، وأسوان ، والإسكندرية ، والغردقة.

وقال انه تم دمج وزارتي السياحة والثقافة في الصين منذ بداية العام، وأعرب عن رغبة بلاده في تعزيز مزيد من التعاون مع الجانب المصري في التدريب والترويج السياحى بين البلدين.

وفِي هذا الصدد تم مناقشة آليات التعاون بين الجانبين في مجال التدريب، حيث اتفقا على وضع خطة تدريب مشتركة بالتعاون مع مستشارة الوزيرة للتدريب الدكتورة سها بهجت، تشمل تدريب المرشدين السياحيين المصريين المتخصصين في السوق الصينية، مؤكدة على أهمية تدريبهم على كيفية التعامل مع السائح الصيني وبالتالي التركيز في التدريب على الأمور الخاصة باللغة والثقافة الصينية.

كما تم الاتفاق على تدريب العاملين داخل الوزارة من خلال تبادل الزيارات والبعثات بين الجانبين ، بالإضافة الى تدريب القائمين على التدريس في كليات السياحة والفنادق، وفي هذا الاطار أشار المستشار الصيني إلى أنه يمكن تنظيم دورات تدريبية متخصصة في الصين.

وفيما يخص التعاون في مجال الترويج اشار المستشار الثقافي إلى إمكانية التنسيق مع الوزارة في تنظيم زيارات تعريفية لوفود إعلامية صينية لعدد من المقاصد المصرية، مشيرا الى أنه قام بالاتفاق مع شركة مصر للصوت والضوء على تدشين عرضا صينيا للصوت والضوء يقدمه فنانون من الصين في أعياد الربيع الصينية المقبلة.

وفى هذا الصدد اقترحت الوزيرة أن تبدأ أولى زيارات الوفود الإعلامية بالتزامن مع هذه العروض الصينية التي سيتم تقدمها خلال أعياد الربيع.

وفِي نهاية اللقاء أوضحت الوزيرة أن استراتيجية الوزارة تضع على رأس أولويتها إعادة هيكلة القطاع السياحى والاهتمام بملف التدريب والتأهيل لكافة العاملين بالقطاع بما يخدم تطوير صناعة السياحة في مصر، ويعزز من تجربة السائح بها.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة ستعمل أيضا على تنفيذ حملات للتوعية السياحية لغرس مفاهيم حول أهمية صناعة السياحة وطرق التعامل مع السائحين.

كما تطرقت الوزيرة للحديث عن الحملة الترويجية الجديدة للوزارة "People to People"، والتي سترتكز بشكل أساسى على تعريف العالم بالجانب الانسانى للشعب المصرى لعرض ثقافاته المتنوعة وإبداعات شبابه في الفن والموسيقى والسينما وغيرها.

وأشارت الوزيرة إلى ان الحملة ايضا ستشمل الترويج للمتحف تحت شعار "المتحف المصري الكبير ٢٠٢٠" "GEM2020"، حيث انه من المقرر افتتاح هذا الصرح الثقافي الضخم علم ٢٠٢٠.