عماد الدين حسين: مشروعات الطرق في مصر «ملحمة نجاح»

أشاد الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، بمجهودات وزارة النقل في تطوير شبكة الطرق القائمة ورفع كفاءتها وتزويدها بأخرى جديدة، واصفًا مشروعات الطرق في مصر بأنها ملحمة نجاح حقيقية.



وقال رئيس تحرير «الشروق»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، أمس الأحد، إن إنشاء الطريق الدائري الإقليمي خفف الضغط على الطرق الداخلية، وجعل المرور بين المحافظات لا يتطلب السير داخل القاهرة.



وأشار إلى توفير الطرق الجديدة الكثير من الوقت والجهد على المواطنين ويعود عليهم بالنفع، متابعًا: «القادم من الإسماعيلية إلى الإسكندرية سيوفر ساعتين إلا ربع، والمتجه من العين السخنة إلى الصعيد عبر الكريمات سيوفر ساعة، والآتي من إسكندرية إلى الصعيد سيوفر ساعة ونصف».



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، المرحلة الأخيرة من الطريق الدائري الإقليمي، وعددًا من المحاور الجديدة بمحافظات سوهاج وقنا وكفر الشيخ والإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.