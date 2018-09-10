المتظاهرون المناهضون لاستخدام الفحم يصعدون من احتجاجاتهم في أستراليا

صعد النشطاء المعنيون بشؤون البيئة، اليوم الاثنين، من احتجاجاتهم خارج البرلمان الأسترالي في كانبرا على دعم الحكومة لقطاع الفحم.

وقام اثنان من نشطاء منظمة «جرين بيس» برفع لافتة صفراء كبيرة تظهر صورة لرئيس الوزراء سكوت موريسون، وهو يحمل كتلة من الفحم وبجانبها جملة «اترك ذلك».

وتعود الصورة لفبراير 2017، عندما كان يشغل «موريسون» منصب وزير الخزانة، واحضر قطعة من الفحم للبرلمان للاستهزاء بالمعارضة. وقال حين ذاك لهم: «هذا فحم، لا تخافوا منه».

وكتبت منظمة «جرين بيس» تغريدة قالت فيها: «لقد نشرنا هذه الصورة خارج البرلمان لإرسال رسالة لسكوت موريسون: (اترك الفحم يا رئيس الوزراء)». وأضافت: «لقد شهد الأستراليون ما فيه الكفاية من تقويض جماعات الضغط الداعمة لاستخدام الفحم لأي إجراء يتعلق بالمناخ. لن نظل ساكتين».

كما نظمت جماعة «فارمرز فور كلايمنت اكشن» مظاهرة خارج البرلمان لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراء عاجل لمواجهة التغير المناخي.

وكانت أستراليا قد عانت مؤخرا من موجات جفاف شديدة في مناطق كبيرة، يقول العلماء إن تأثيرها تفاقم بسبب التغير المناخي.

ويشار إلى أن «موريسون» معروف بدعمه لقطاع الفحم. كما أن وزير الطاقة في حكومته يعارض أنواع الطاقة المتجددة، كما أن وزير البيئة هو محامي سابق في قطاع المناجم.